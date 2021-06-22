晨瑋環保工程有限公司響應防疫工作，負責人周忠壽、湯玉英夫妻主動捐贈防疫物資。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

晨瑋環保工程有限公司響應防疫工作，負責人周忠壽、湯玉英夫妻主動捐贈防疫物資，提供桃園市消防局平鎮、復旦、山峰及龍岡分隊消防人員執行防疫工作使用，為辛苦的第一線消防人員應援打氣，也為防疫工作盡一份心力。

周忠壽表示，本身是平鎮義消顧問，得知消防人員近日因疫情影響，出勤緊急救護或載送確診者時會加穿防護衣以降低感染風險，然而防護衣不透氣，穿戴時十分悶熱，長時間易造成人員產生熱急症，特別捐贈冷卻背心希望大家執勤時能降低悶熱不適感。

另外，他也捐贈紫外線殺菌櫃，可用於出勤衣物及裝備消毒殺菌，降低病菌傳播風險，為消防人員的執勤安全增加一層防護；除了提供硬體上的設備外，更提供50顆西瓜讓消防員在酷熱天氣中消消暑。

消防局局長謝呂泉表示，政府的資源有限，但民間的力量無窮，由衷感謝周忠壽夫婦熱心奉獻，冷卻背心及紫外線殺菌櫃皆是消防人員亟需的防疫相關物資，可提供消防人員有更好的工作狀態，進而提升救災救護之品質及工作效率，在無後顧之憂下為民眾提供更好的救災救護服務。