新北市消防局長黃德清於今（28日）上午10時與消防之友會理事長黃志彰，前往分隊慰問確診同仁。（消防局提供）

新北市消防局長黃德清於今（28日）上午10時與消防之友會理事長黃志彰，前往分隊慰問確診同仁。（消防局提供）

因應新冠肺炎本土疫情嚴峻，消防之友會基於維護社會公共安全，發揮救災效能為宗旨，秉持著消防及義消人員彼此合作執行為市民服務之任務，對於消防同仁確診新冠肺炎者，分別給與因公確診同仁給予慰問金5萬元、非因公確診同仁給予慰問金新臺幣2萬元。

為肯定執行第一線消防勤務，充分展現「積極、關懷、熱忱、奉獻」之精神，冒著染疫風險為防疫工作努力，局長黃德清於今（28日）上午10時與消防之友會理事長黃志彰，前往分隊慰問確診同仁，並致贈慰問金及親贈具潤肺功效之燕窩禮盒，以行動支持消防防疫工作及表慰問關切之意。

消防局長黃德清表示，疫情嚴峻期間，每位消防同仁仍堅守崗位，配合市府各項防疫工作，對於染疫同仁，本局會給與完整的關懷與照顧，也特別感謝新北消防之友會的強力支援，讓同仁積極執行消防勤務，維護公共安全，確保人民生命財產，期盼疫情早日平息，恢復正常生活，也叮嚀消防同仁執行職務之餘，也要適度的放鬆身心壓力、保重身體。

關懷慰問之行動，因應疫情第三級警戒措施，沒有盛大場面，卻也讓分隊同仁感到無比暖心。