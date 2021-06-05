台中市警察局第四分局感謝黎明警友站長陳蓀裕，疫情嚴峻期間以實際行動，力挺贊助防疫裝備，提升第一線員警防疫能量。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第四分局黎明警友站長陳蓀裕，為惠蓀開發建設及小王子教育事業等公司負責人，有感於警察人員身處防疫最前線，為守護全民杜絕疫情傳播，堅守著第一道防線，特別捐贈400個防護面罩，由第四分局分局長許明耀代表接受，力挺基層員警提升「防護設備」降低染疫風險，讓執勤更加有保障。

新冠肺炎疫情遲未退燒，還傳出員警染疫確診個案，台中市警察局第四分局黎明警友站長陳蓀裕關切員警於疫情期間執行各項勤業務，總是站在最前線，致使員警暴露在染疫高風險的工作環境中。

「員警的辛苦與壓力更甚一般民眾，為防護員警執勤安全及感佩警察同仁」，陳蓀裕以行動力挺，員警無私奉獻與全力付出，希望於防疫工作上，也能盡一點棉薄之力拋磚引玉，購置防護面罩致贈第一線員警執勤使用，協助員警提升「防護設備」，還親自指導同仁如何穿戴使用。

許明耀感謝陳蓀裕平日對警方全力支持與關照，疫情嚴峻期間也不忘以實際行動，力挺贊助防疫裝備，提升第一線員警防疫能量。

他也呼籲民眾要共體時艱，防疫絕不能掉以輕心，作好自身防護措施及防疫衛生習慣，外出時應全程佩戴口罩、勤洗手，停止室內5人以上、室外10人以上之群聚活動，保持安全社交距離，主動積極配合各項防疫措施，齊心防堵疫情。

(中時 )