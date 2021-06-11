日月潭伊達邵碼頭，已經關閉。（日月潭風管處提供／廖志晃南投傳真）

防堵疫情蔓延，原鄉部落守護家園，魚池鄉日月潭伊達邵部落與商圈青年，成立自主防疫檢查站，為遊客量測體溫，柔性勸導暫緩進入；南投縣副縣長陳正昇表示，部落自主防疫措施可以理解，但不能有強制作為。

日月潭經過幾波降雨，水位回升，吸引遊客到訪，上周末在朝霧碼頭就出現群聚，連露營車都出現了。在地商家與居民都擔心疫情入侵，南投縣渡船遊艇公會理事長王英生，就建議封閉唯一還在運作的伊達邵碼頭，日月潭風管處隨即關閉伊達邵碼頭，魚池鄉公所也公告封閉朝霧碼頭停車場。

端午節連續假期來臨，伊達邵部落與日月潭形象商圈青年，為防止外來遊客帶入疫情，在日月潭纜車站前及日月村中正路，設置自主防疫檢查站，每天上午8點到下午5點，為途經遊客量測體溫、實聯制等防疫措施，並柔性勸導遊客暫時不要進入伊達邵部落，遊客不能配合時，則請警方協助處理。

魚池鄉長劉啟帆表示，鄉公所支持邵族部落及商圈自主防疫作為，但公所沒有那麼多人力，因此提供額溫槍、酒精等防疫物資，並且在實施前就先舉辦講習，並由衛生所護理師傳授衛教知識，集集警方也提醒只能柔性勸導，不能強制；而據他在現場觀察，途經大約50輛汽機車都停車受檢，民眾配合度很高。