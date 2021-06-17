近期新北市屢傳員警染疫，Home＋中嘉集團感念警方大力打擊犯罪維護治安，疫情期間又站在第一線防疫，總經理童至祥決定再捐助2萬劑安特羅新型冠狀病毒抗原快篩試劑予新北市警局，以實際行動助一線員警抗疫，協助員警保護自己以及廣大民眾。

童至祥表示，疫情爆發對台灣各界衝擊很大，特別是警戒升級後，我們看見守護全民、與我們合作打擊非法的一線員警負擔逐漸加重，甚至因執勤而染疫實在令人不捨。中嘉身為在地企業以善盡企業社會責任自許，因此我們決定捐出2萬劑快篩試劑予疫情最為緊張的新北市警局，盡企業之力與台灣人民站在一起共同抗疫。

新北警局長黃宗仁表示，感謝Home＋中嘉集團贊助快篩試劑給新北警同仁，這些試劑會平均分給各外勤單位，讓同仁可以更快速的檢測，使警察同仁更好保護同伴與家人。這場疫情戰役中很多善心民眾、公司行號與社團送上醫療用品及生活補給品給新北警夥伴們支持。社會中大家的同心協力，分工合作，是疫情中最感動的風景。