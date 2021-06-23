繼超商宣布開賣快篩試劑後，全聯今（23日）稍早表示也將跟進，將於明天（24日）下午14時在雙北共266家有藥商許可執照的門市，陸續販售「泰博-福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，一盒5入，售價1500元，平均單入300元，提供消費者居家檢測，每店限量開賣，售完為止。

此外，全家超商將推出的「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，也將提前於明日晚間10點陸續到店。全家表示，民眾可於全台近3800家有藥商許可之店舖購買，一盒5入，售價1800元，數量有限，售完為止。