彰化縣衛生局葉彥伯表示，經過疫調確認近日新增的3例家庭群聚確診者，均來自之前的宗教民俗活動傳播鏈。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府新增物流業理貨員1家已有3人染疫，經縝密疫調確診感染源來自之前的宗教民俗活動傳播鏈的殘留。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府新增物流業理貨員1家已有3人染疫，經縝密疫調確診感染源來自之前的宗教民俗活動傳播鏈的殘留。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府公布最新的確診者疫調足跡。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣長王惠美29日公布新增2例本土確診，為28日擔任物流業理貨員的確診男子，其60幾歲姑姑和50幾歲擔任清潔婦的母親，彰化縣衛生局透過縝密疫調，也終於釐清感染源，擔任清潔員的母親，是之前宗教民俗活動傳播鏈中，接觸染疫問事信眾遭感染後，再傳染給親友。

王惠美表示，彰化縣新增2例，今年累計261例，陽性率0.12%、累計陽性率0.45%，已完成篩檢58077人，仍有115人居家隔離中、累計隔離2992人，平均每名確診者居家隔離11人。

彰化宗教傳播鏈斬不斷 彰化物流男遭母親傳染 接觸神壇確診

王惠美同時公布最新確診者足跡，全都集中在員林市，包含全聯員集店和南昌店，與旺客隆五金員林中正店，呼籲曾與確診者足跡重疊者做好自主健康管理，若有症狀應盡速就醫採檢。

衛生局長葉彥伯說明，南彰化里長和主持私人神壇的妻子兩人染疫，1名80多歲男子曾於月初前往圓明聖道院靜坐，因而染疫。經過疫調發現，理貨員的母親曾與這名信眾老翁接觸，因為擔心染疫，才會於22日主動就醫採檢陰性，但當時並無症狀，推估病毒量仍低，直到理貨員25日先發病後，26日她也出現症狀後採檢陽性確診。

疫調發現，里長夫妻主持的私人神壇聖道院總共有3處，除了員林市住家之外，員林市區另有一處位在50幾歲清潔員住處附近，80多歲信眾老翁本月17、18陸續接觸過里長夫妻兩人而染疫，清潔員母親曾於18日前往神壇與老翁共餐，因而染疫。物流業職場初步匡列理貨員接觸者近300人，已篩檢150人均陰性。

葉彥伯強調，物流男子的母親接觸老翁超過一周才發病，光從傳播速度就可判斷病毒絕非印度Delta病毒株；由於清潔婦自知有接觸史，日前才會主動就醫採檢，疫調時僅說出某男子外號，因而耗費較多時間，並出動警方調閱足跡通聯釐清，終於確定原來清潔婦說的就是日前確診的80多歲老翁。是否涉及隱匿、疫調不實，還要釐清，若查證屬實就會對清潔婦開罰。