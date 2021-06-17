據報導，繼香港在台灣的「經濟貿易文化辦事處」於5月18日起暫停運作後，澳門政府也於6月16日宣布，其在台灣的「澳門經濟文化辦事處」也將於本月19日（周六）起暫停運作。澳門政府表示，考慮到在地居民需求，辦事處暫時停止運作期間，會透過「旅遊局」設立的24小時熱線，協助民眾處理一般查詢、在台澳門居民服務事項和求助個案，以及向台灣居民提供與澳門相關資訊。

還記得香港政府在公布關閉辦事處時，曾特別強調此事與新冠病毒疫情無關，但卻沒有說明原因，現在的澳門政府也是「比照辦理」。香港及澳門兩個駐台機構前後一個月相繼關閉，絕對是非比尋常的大事，但卻都沒有說明原因，這恐怕要比說明原因更加的糟糕。就算是朋友之間拒絕繼續交往，也總會有個原因，如果是因為某種誤會造成，也總有個機會解釋說明。

月前在台北的「香港經濟貿易文化辦事處」暫時關閉時，港方特別強調與疫情無關，但外界普遍相信是台港關係不佳，而不佳的原因是台灣嚴重的干涉了香港內政。還記得2019年6月開始的香港「反送中」運動，從早期的和平抗議演變成警民流血衝突、大肆破壞地鐵站等交通設施，及襲擊無辜人士的暴力活動。然而當時蔡英文總統和民進黨卻嚴詞批評北京，同時也明言支持香港學生的抗爭；另一方面也趁勢宣揚「九二共識就是一國兩制」，「一國兩制就是獨裁專制」。民進黨更進而緊緊抓住此一受全球矚目的機會，將當時總統大選的議題與對中共的關係掛勾，其後甚至輕而易舉地贏得總統選舉。

「澳門經濟文化辦事處」的關閉讓人不解，當然其背後必定有北京的因素。澳門大學政府與行政學系副教授余永逸即指出，「澳門當局在將近一個月之後才採取與香港相同的行動，應該是經過一番思考。澳、台關係一向密切，甚至好於港、台關係，澳門駐台機構暫停運作，肯定為兩地關係帶來負面影響。在這次事件上，看來北京方面已在主導兩個特區行事，它們只能聽從。」余副教授甚至猜測，北京方面最終的想法可能是逼使台方自行關閉駐港、澳辦事處。

「香港經濟貿易文化辦事處」及「澳門經濟文化辦事處」已經在台成立10年，專責港台與澳台相關的經濟、貿易及文化等事務；其成立絕對有其功能與價值，前者關閉係因港府對台灣在「反送中運動」的不友善，而兩者先後關閉則顯示北京可能對台灣會採取更為緊縮與壓制的政策。如果台灣駐香港及澳門的兩個機構真的也關閉，屆時台灣與港澳雙方的非官方機構通通關門，勢必會為兩地人民帶來極大的不便。

目前處理兩岸事務的台灣「海基會」和大陸「海協會」是處於「雞犬相聞、不相往來」的局面，真不知何時才能恢復運作？有人批評，我陸委會及海基會在此情況下，辦公室裡坐著許多「整日無所事事領取高薪的官員」，當每個月薪水匯入帳戶時，和整日為生活而奔波的市井小民相比，他們不會感到慚愧嗎？這兩個恰似「聾子的耳朵、瞎子的眼睛」機構，是否可以暫時裁撤掉呢？

回顧自民進黨政府執政以來，我國的對外關係在與中共對抗之中可謂每下愈況，以致出現「雪崩式的斷交」潮。凡此情況，真如同人們所戲稱的「台灣真的是『獨』立了」！

（作者為大學英文講師）

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