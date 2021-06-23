日本贈送的疫苗開打以來，傳出不少特權施打的爭議，繼之而來的是，許多行業都希望能列入早收名單內，卻爆出新接種順序的會議，如同3+11檢疫會議一樣，沒有會議記錄。

對此，中央疫情指揮中心表示，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）有五個工作小組，相關會議都有會議記錄，有關接種順序的決議，須經該大會追認，並會明載在大會記錄中。然而，在官網上查得到ACIP今年3月前的會議記錄，令外界不禁要問，ACIP的會議記錄應該不屬於機密性質，是會後即可公開的資料才是。

台灣因新冠疫苗不足，政府列出接種排序，使得位在中後段排序的民眾擔心施打的時間恐在8月之後。當日本贈送的AZ疫苗，於6月14日可以正式開打時，6月9日疫情中心宣布新的施打順序，並以前七項為優先適用範圍。新的順序主要是在原有類別中，增列新增施打對象，或改變名稱擴大適用範圍，其中第七項「維持國家安全及社會機能正常運作者」的適用者，位在65至74歲年長者之前，引起爭議，這也是外界想知道是如何討論出如此結果的，所以要求看會議記錄。

其次，許多需要與人直接接觸的行業，及從事國際商務的業者，也紛紛希望政府能將他們納入第七項，以便能盡早打到疫苗，以利工作進行，尤其是需國際旅行的企業人士。當然，除非有明顯的標誌，例如年齡和第一線醫護人員等，否則要如何判定施打資格，某種程度上是存在著模糊地帶，也讓有心人有漏洞可鑽。

最後，人類在未發明文字之前，就會以結繩、繪畫、口傳等方式，來記錄事情，為的不外乎是要提醒或紀念。時至今日，對於與他人有關的事物，團體會以記錄來佐證事情的決定過程，並負起責任。之前3+11的決定是如何出爐的，疫情中心以無會議記錄，一語帶過，事後亦無任何追究的動作，對於一個標榜民主先進的台灣而言，是難以想像之事。

疫情中心應該利用這次新排序的機會，提出相關的會議記錄，一來可讓外界信服，二來可讓國人相信，經過3+11失誤之後，疫情中心已亡羊補牢，否則百姓心中仍會有所存疑，恐不利防疫的後續順利推動。

（作者為致理科技大學副教授）

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