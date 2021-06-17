工人未戴口罩，辯稱要吃便當，警方識破告發。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

「我在吃便當啊？」花蓮秀林鄉爆發家族烤肉聚餐群聚感染，疫情嚴峻，新城警分局加強轄區社區、部落以及風景區巡羅，今發現7名工人有1人未戴口罩，他稱脱口罩要吃便當，但卻沒發現攜帶便當，其他工人也都依規定戴了口罩，員警當場依違反傳染病防治法函送衛生機關裁處，工人自知理虧只好收下罰單。

警方表示，依據中央流行疫情指揮中心說明，在戶外工作的工地工程人員可在保持社交距離的狀況下，脫下口罩飲食及飲水，其餘時間則須配戴口罩。

花蓮秀林地區疫情嚴峻，因秀林鄉崇德家族群聚已有十數人染疫，警方加強巡邏防疫，今中午12點半，在台8線169.4K綠水停車場旁，天祥派出所巡邏員警發現約有7名工人群聚，其中1男未依規定配戴口罩，男子告訴員警，因要吃便當，未戴口罩，但現場未發現便當，且其他工人均有佩戴口罩，也未有食用便當的情形，員警只能依規定開單裁罰。

警方說，原本未戴口罩會先勸導，但疫情進入3級警戒，加上新秀地區最近疫情險峻，有一家族因群聚烤肉慶生，導致大家族親友15人染疫，縣府已要求，民眾若群聚，將嚴加取締開罰，違反防疫相關規定，不再勸導，都將依法予以查處告發。

花蓮疫情指揮中心資料，花蓮今天函送裁處新增30件，其中未戴口罩23件、公告管制7件，累計違反傳染病防治法共620件。