【愛傳媒葉毓蘭專欄】自COVID-19疫情爆發以來，警察同仁原本就已經繁重的工作負擔又多了防疫相關的業務，除了要取締未戴口罩、不遵守隔離規定、查疫情假訊息以外，現在還要去菜市場舉牌協助分流，我在之前的質詢也提到過，真可謂包山包海了。

疫情爆發後警察確診的新聞頻傳，這些同仁每天接觸到的都是不特定對象，甚至也必須到第一線與確診者接觸，而警察同仁的工作環境特殊，稍有不慎，便有群體染疫的危險！

會影響維持社會治安工作，我一再呼籲內政部以及指揮中心，一定要將這些辛苦的外勤同仁列為優先施打疫苗的對象。

但不幸的是，6月21日晚有篇新聞，台南市警六分局鯤鯓派出所所長蘇炎輝疑似施打AZ疫苗後引發血栓，原本預計於22日開刀，但經院方評估後可能為蜘蛛膜下出血而延期，我在心裡祈禱蘇所長能平安度過。

在此呼籲警政署與內政部，請一定要全力協助救援蘇所長，警察本來就是一個高危勞的職業，每年都有許多同仁在任內倒下，而且都罹患三高，更無法獲得良好的休息，這個政府已經欠警察跟警眷們太多太多，在這關鍵時刻更需要您們的關心與協助。

警察同仁一向都是有什麼指令就奉命執行，從來也不強求什麼，我很感謝指揮中心願意將第一線同仁歸到第二類優先施打，但是迄今AZ疫苗接種後不良反應案例頻傳，不可不謹慎。

雖然蘇所長這一次的顱內出血，發生在接種AZ疫苗後，尚不能確定是否與接種疫苗相關，但相信成大醫院一定會給予最好的治療，希望他早日康復。

請內政部跟警政署給蘇所長及家人最大的協助，也對於警消同仁施打疫苗引發不良反應，以及疫情期間確診的同仁們，一定要全心給予協助。

我在知道消息後第一時間也馬上請助理跟蘇所長的兒女聯繫，希望能幫到蘇所長一家。

請大家為還在成大醫院的蘇炎輝所長集氣，願他能度過難關！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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