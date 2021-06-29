【愛傳媒葉毓蘭專欄】台北市松山分局的警員何信明，在1994年因緝補嫌犯時遭槍擊、胸部中彈，導致下半身癱瘓，但是他仍然堅守在內勤崗位上，直到最近身體狀況不佳，於上週不幸去世，享年55歲。

何信明警員是警專第125期畢業，於1988年10月開始服務，任職過保一、保安大隊等單位，從1993年七月起在松山分局服務將近三十年。

1994年，他因為偵辦強盜案與同仁前往某飯店地下室與歹徒槍戰時遭槍擊重傷，傷及中樞身經導致下半身癱瘓。

即使重傷成殘，何信明仍然有1988年時剛從警專畢業的滿腔熱血，持續在警界服務，為台灣的治安全心奉獻了他的大半人生，是值得我們尊敬的員警，我們不會忘記你一生對台灣治安的貢獻。

從去年起我就積極提案、呼籲政府，一定不能忘記這些因公成殘的警消同仁，去年也走了癱瘓長達24年的呂進全，我也曾到苗栗去探視過同樣緝捕要犯而重傷癱瘓的林聖偉。

過去「警察人員執行勤務遭受暴力攻擊致失能半失能照護方案」所匡列要照護的對象不過十一人，現在何信明離世之後，只剩下十個人，政府一定要妥善照顧這十個人，他們都是真正為了台灣治安在第一線為國人拋頭顱灑熱血的生命鬥士！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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