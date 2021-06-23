嘉義市大同國小特教老師戴透明口罩線上教學。（盧淑娟校長提供）

嘉義市大同國小老師在教室戴口罩線上教學。（盧淑娟校長提供）

全國三級警戒防疫，嘉義市大同國小自5月18起遠距教學，特教老師獨自在教室未戴口罩為孩子線上上課，最近戴上透明口罩授課，小朋友笑說「老師的口罩破一個大洞」，逗得全班哈哈大笑。

大同國小校長盧淑娟表示，該校有2班資源班，特教學生因為身心障礙程度較重，無法進行線上同步教學，老師們預錄教學影片，放在班級群組的記事本，讓家長協助孩子線上學習，也提供網路資源平台，輔助學生在家自學。

為了協助特教老師對聽障學生進行教學時，讓學生更能清楚了解老師講述內容及指令，嘉義市政府配送台灣康匠公司設計及捐贈的友善透明口罩，給全市特教老師使用，讓老師防疫再升級。

盧淑娟說，資源班老師詹又穎6月22日上課時，首次戴口罩上課，2年級聽障生「威霆」大感新奇，驚呼「老師的口罩破了大洞」，引起線上師生哄堂大笑，後來才知道原來老師戴透明口罩，更看清楚老師的發音嘴型，覺得很棒。

盧淑娟表示，自從遠距教學以後，師生都辛苦，老師備課要比平常花數倍時間，學生上課30分鐘休息20分鐘，以避免一直盯著螢光幕損傷視力，特教生的學習更是辛苦，但為了疫情期間停課不停學，師生都很配合，互相加油打氣，期待早日結束疫情，大家再面對面上課。