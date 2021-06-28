阮安妮是越南裔新住民，曾在電視劇《花甲男孩轉大人》飾演看護阿春。（傳影提供）

身為準媽媽的阮秋姮喊話希望大家忍耐暫時的不方便，一起堅持抗疫。（傳影提供）

國片《徘徊年代》針對這次來勢洶洶的疫情特別推出「雙語心防疫」企畫，由男主角江常輝與兩位女主角阮安妮和阮秋姮，在居家防疫的時刻，也各自以雙語錄製影片，鼓舞多元組成的台灣社會團結防疫，請大家再一起忍耐一下！三位演員秀出流利的「雙語」，讓許多網友不禁驚呆：「原來台語『口罩』是這樣講！」

《徘徊年代》的男主角江常輝因為演出植劇場《五味八珍的歲月》嶄露頭角，他原本就很有語言天份，不僅在新片中大秀練習多時的台語與影后陳淑芳對戲，在他出道前還當過英文老師，因此這次的防疫影片中，除了選用流利的英語分享自己的宅生活，更提到自己把握時間自學日文、煮異國料理。

在《徘徊年代》首次擔綱女主角的阮安妮是越南裔新住民，曾在電視劇《花甲男孩轉大人》裡飾演看護阿春，逼哭大票觀眾。阮安妮2005年嫁來台灣，加入夫家的新麗美歌仔戲團，成為當家花旦，練就一口道地台語，讓不少台灣人倍感親切卻也自嘆不如。這次她用越南語和台語，為她的兩個家鄉加油打氣！連日常罕用的「防疫」、「口罩（喙罨）」都能台語表達。她特別感謝每天冒險出門，為社會付出、堅守崗位的人。

曾任國慶主持人的阮秋姮，翻轉她平常在「Hang TV─越南夯台灣」頻道當網紅和越南語老師的活潑形象，一跨足大銀幕就展現企圖心，挑戰飾演徵信社探員。身為準媽媽的她，挺著孕肚、用越語和中文向網友溫柔喊話，希望大家忍耐暫時的不方便，一起堅持！她也提醒大家，還是要保持愉快的心情。