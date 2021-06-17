本土疫情嚴峻，新北市截至15日為止有2951位居家隔離者，為避免居家隔離者的垃圾處理成為防疫破口，新北市環保局除委託特定清潔業者處理外，也要求機構裝設GPS，全程監控廢棄物流向。另外，考量疫情因素，樹林焚化廠將調整至7、8月進行歲修。

環保局指出，去年疫情爆發以來，已向環保署申請6800多萬元經費，委託甲級清潔業者處理居家隔離和防疫旅館的垃圾，由於隔離垃圾無法分類，業者比照處理感染性廢棄物的方式，送往合格的甲級廢棄物處理機構處理，另外快篩站所產生的醫療廢棄物也會併同原有設站醫院的廢棄物一同清理。

環保局統計，今年截至6月15日的垃圾量約有191公噸，其中疫情爆發後垃圾清理量突然暴增，4月每日平均垃圾處理量約有1.1公噸，5月中旬升三級警戒後，每日處理量平均有1.3公噸，但隨著居家隔離人數倍增，6月第一周每日平均處理量卻高出將近1公噸，達到2.2公噸。

環保局說，業者在收取垃圾時，須按照局處規定，嚴格檢查垃圾袋是否緊密及消毒，全程更須以特定冷藏車冷凍載運，統一送到焚化爐處理，為了掌握垃圾流向，也會使用GPS監控清運過程，並與業者核對清運總量及處理總量，紙類等回收物也絕對不會外流，局處將不定期稽查跟車，嚴格管控，同時呼籲隔離者，將垃圾、回收物全數交給清除業者處理，避免成為防疫破口。

由於轄內垃圾大爆量，樹林焚化廠也將暫緩歲修；環保局表示，樹林焚化廠每日約可850至900公噸一般居家垃圾，目前轄內垃圾量已趨於穩定，但焚化廠操作已近20年，為求操作穩定，以及考量疫情因素，決議將原訂6月歲修期暫緩，調整至7、8月進行整建併歲修。