古靈精怪的「圓寶」面對鏡頭會做出各種特別的姿勢。（北市立動物園提供／游念育台北傳真）

搞笑的「團團」進入假孕期，常常看到美食吊掛在高處，就會嘆氣一聲。（北市立動物園提供／游念育台北傳真）

台北市立動物園大明星貓熊「圓寶」28日將滿1歲，姊姊「圓仔」也將在7月6日滿8歲，但新冠肺炎疫情嚴峻，今年貓熊無法和遊客一同慶生，動物園特別推出「療癒吃播」，讓遊客透過網路關注大貓熊家族的防疫日常，並舉辦線上慶生活動，此外，6月28日當天上午11點20分還有「圓寶」抓周活動現場直播。

全台三級警戒，動物園不開放遊客入園，不少遊客非常想念動物，園方近期透過直播、照片或影片，公布園區動物的生活日常，大貓熊家族的最小成員妹妹「圓寶」，近日加入「吃播主」的行列，不論躺著吃、坐著吃、靠著吃，吃東西的表情，讓人感到十分療癒。

保育員指出，貓熊爸爸「團團」則是一貫的「背」著觀眾吃，而貓熊媽媽「圓圓」正在哺乳期，還要24小時居家帶小孩，常常看到她顯得很飢餓，進食狀態最好。

園方提到，貓熊姊姊「圓仔」最近開始進入「假孕期」，對食物興趣缺缺，遊客短期內無法見到大快朵頤的樣子；「圓寶」努力和媽媽學習什麼東西能吃，保育員還特別準備「兒童餐」，讓小「圓寶」可以自己吃食。

園方表示，受到疫情影響，「圓仔」8歲生日和「圓寶」1歲生日活動，都將在網路舉辦，動物園臉書專頁舉辦為「圓寶」與瀕危物種朋友的生日祝福，時間為6月26日中午12點起至27日晚上12點止。

此外，6月28日上午11點20分為「圓寶」抓周活動現場直播，另動物園與中華電信合作，於中華電信MOD「兒童天地」頁面，「天天ㄏㄤ貓熊」的服務，將加碼於當天上午11時20分至中午12時，Live轉播抓周實境。「圓仔」則從7月4日中午12時起，動物園臉書也推出系列慶生活動，號召粉絲一起同慶。