去年六月，我從加拿大回上海，經歷國內的隔離。今年五月，我從上海去加拿大，又經歷了加拿大的隔離。兩者比較，不難發現，中國的隔離注重不能有漏網之魚，而加拿大的則更擔心防衛過當。

中國原則：寧可錯關三千不可放過一個

我們在上海下機後，立馬給穿著防疫服，帶著防疫眼鏡的工作人員引入各自居住區所在的工作台，登記集中後用專車送至指定隔離的賓館。接著核酸檢測，收取各種消毒物品，進入房間隔離。核酸檢測報告出來後，60歲以上的人，家裡有隔離條件的，可以居家隔離。然後專車送回家，社區、派出所和街道醫院聯網，門上裝感應鎖，開關門要通報，每天街道醫院上門量體溫。我們從飛機下來，一直至14天隔離結束，完全與外界隔離，即便感染新冠，也不可能傳染給別人。上海工作做得很細，很到位，態度也非常和顏悅色，如果有需要，社區也會聯繫超市，買好日用品送到門口。不過，也有說，一些地方將樓門焊起來，保安吆五喝六的。

我們在多倫多皮爾遜機場下機，直接排隊進行核酸檢測，然後各自走到機場出口，才有只戴口罩的檢疫人員等在那裡。我兒子來接我們了，他徑直走過來說，把行李放到他車上，送我們去自己在網上預約的隔離賓館。我以為只能坐檢疫的專車，那檢疫人員說，沒問題啊，只是一定要住在隔離賓館。於是我兒子帶我們去賓館，辦好入住處理好事務，他回家，我們在賓館等核酸報告。第二天報告出來，我們回家隔離14天。雖然理論上說，居家隔離也要與家人隔離，但這不具有可操作性，儘管我們的住處很大，但吃飯等還是隔離不開。隔離期間，我們完全不出門，兒子還是要出去購買食品，他不受任何限制。檢疫部門有一次到家門口詢問登記，還打過一個電話，第8天在視頻指導下，做了次核酸檢測，然後寄給檢疫部門。可見，加拿大的隔離比較中國有太大的風險敞口，所幸中國過來的基本都健康安全。

據此很能理解，中國疫情發生，不管在哪裡，只要2周，基本平息。而加拿大的疫情，1年多了還沒有消停（最近有穩定下降）。中國的隔離沒有漏洞，加拿大的隔離基本吞舟是漏。張文宏有言，疫情控制要靠科學（打疫苗），中國的操作主要是行政手段。其實，條條大路通羅馬，行政手段未必不是應對疫情的有效方式，且不論中國今天只有星散疫情的成就，就邏輯推論，如果全世界都像中國這麼做，2周隔離讓疫情消停，再2周讓病毒找不到宿主而死亡，則有1個月天下太平，何必一定要打成本代價很大，風險質疑之聲不絕於耳的疫苗。

但是，世界不會抄中國的成功經驗之作業，因為他們的文化是「不自由毋寧死」，我們則是「死了自由還有什麼用」，所以他們很難接受像我們這樣嚴格的隔離。更重要的是他們對強勢大政府的高度警惕，如果為了抗疫成功而授予政府過大的權力，一旦政府用來作惡付出的代價則遠遠大於抗疫的成果，所以他們寧可承受抗疫的低效率。加拿大安省的員警居然以違憲的名義，拒絕政府的授權，不去攔截車輛，檢查車主可能的違反居家令。

加拿大疫情數據

有個二戰期間的美國故事說，偵探花了很大的力氣抓住了一個間諜，但是他沒有逮捕證和搜查證，所以只能將這個間諜拷在床上，然後去補開這兩個證件，可等他開出這兩個證件，這個間諜跑了，10年後才抓捕歸案。文革期間我們將它當作笑話來說，老美的司法效率太低，哪像我們群眾專政那樣法力無邊，立竿見影。可是，投鼠不忌器，抓住壞人難免將好人也填進去，甚至良莠不分，只抓好人，不抓壞人。確實控制了權力，也降低了司法效率，但是它可以避免反右，饑荒和文革的發生。如果只能在疫情失控與公權失控之間選擇，也許大多數人不會選擇公權失控，這不能不是西方無法抄中國成功作業的主要原因。

西方原則：寧可錯放不可誤傷

確實，加拿大公眾對於政府權力過大的警惕很是深刻，但是，這並不妨礙操作層面的完善，如果能消除隔離環節的風險敞口，則不僅有利於加拿大，世界也將為之幸甚。（作者為大陸學者）

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