本周，大陸正式進入了中共百年黨慶時間。除了一系列豐富的活動，更值得外界關注的是，中共作為一種政黨現象，能給世界帶來什麼樣的思考？

從1921年中共第一次全國代表大會至今，中共黨員數量從58名發展到9000多萬名。現在世界上黨齡超過100年的政黨非常稀少，而連續執政超過70年、繼續在執政的，只有中國共產黨。中共為什麼能？

其一、確立民眾的中心地位。任何一個政黨，無論所在地區、所持立場有何差別，其民眾對執政黨的要求都是一樣的，就是過上更好的生活：安全得到保護、權益得到保障、尊嚴得到尊重……，哪個政黨在滿足民眾需求方面做得好，就會得到支持。中共自建黨之初立下了「為人民服務」的宗旨，歷經多個時期，一直選擇站在民本立場。新時期中共確立了「以人民為中心」的發展觀，中共領導人習近平多次強調，「守江山，守的是人民的心」。換言之，中共走過百年，一直在鍛造自己的核心競爭力——滿足民眾的需求。

循此邏輯，不難理解為何中共總能在危難之際力挽狂瀾。汶川地震搶險、抗擊特大洪水災害，中共黨員總是身先士卒。應對新冠疫情，無論是醫療隊、志願者還是疫情防控工作組，中共黨員都是其中的主力。

最近媒體在街頭採訪大陸民眾對中共的印象，「信任」兩個字被高頻率提及。哈佛大學肯尼迪政府學院阿什民主治理與創新中心（Ash Center for Democratic Governance and Innovation）於2020年7月發佈的《理解中國共產黨韌性：中國民意長期調查》顯示，大陸民眾對中央政府的滿意度高達93.1%；同時，越來越多的民眾認為，地方政府官員「友善、博學」「關心普通民眾困難」。

有國際人士評價，從根本上說，中國共產黨把中國還給了她的人民，並讓中國人民為共同建設國家再次感到自豪和興奮。政黨與民眾在百年的歷程中創造、維護了良性互動關係，這也可以一定程度上解釋為何大陸抗疫持久戰中，民眾對各項政策的配合度如此之高。

其二、將民意與民心相結合。與西方一些政黨緊跟民意走的模式不同，中共將民意與民心、個體需求與群體整體利益結合起來做決策。這規避了民粹主義下的政治短視，使得政策能夠聚焦民眾的長遠利益和國家的整體利益。無論是十四個五年規劃的出台、實施，還是實現國家現代化的「三步走」戰略，都體現了政策接續性和民眾利益的整體性，反而達到了選舉民主所希望達到的目標，即良政善治。

也正因此，中國國力百年間從弱到強、不斷改寫民族和個體的命運。英國《經濟學人》週刊近期發表文章指出，中共100年令中國實現歷史巨變。

其三、對現代政黨制度的探索。中共的制度並非完美，值得關注的是中共百年來對現代政黨制度的不斷探索和完善。大陸國新辦近日發佈了《中國新型政黨制度》白皮書，大陸新型政黨制度的本質是中國共產黨執政，各民主黨派在中共領導下參政議政。八個民主黨派通過協商民主廣泛參政議政，能夠更好地代表不同階層、不同社會群體的利益訴求，拓寬利益表達渠道，保證了決策的科學性和民主性。與「為反對而反對」的政黨間內耗相比，這一制度更具包容度和高效率。俄羅斯的一些政治家和政論家稱大陸的經驗具有啟發性，值得認真研究。

中共亦非常注重政黨自身執政能力的提高和思想的淨化。無論是外部監督還是黨內監督、反思和學習，中共力避不良風氣，以保持政黨的使命感和先進性，確保黨員始終傾聽民意、為民謀利。

薩繆爾·亨廷頓曾說：「一個現代化中的政治體系的安定，取決於政黨的力量，一個強大的政黨能使群眾支持制度化。」

新加坡前外長楊榮文近日受訪認為，西方的制度在大陸、在亞洲許多地方都行不通，大陸的道路需要中共尋找，而又因為大陸體量巨大，革命之路充滿曲折，但始終在學習與尋找道路。他說，過去100年大陸取得了巨大成就，但未來依然充滿挑戰，需要一個非常有活力、非常貼近民生和非常開放的執政黨。

中共的經驗與面臨的挑戰給世界政黨發展都帶來了啟示。政黨欲常青，就要不斷回到政黨設立的目標，即服務民眾，並為此不斷提升政黨的服務能力。

台灣在抗疫的艱難時光中也不妨將目光投向對岸，看看對岸應對疫情的有效做法。本質上來講，抗疫考驗的是政黨對民眾生命健康這一核心訴求的滿足度，需要責任感、執行力和真切的愛民之心。若能贏得民眾信任，會加速走出疫情陰霾。（作者為大陸時事評論員）

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