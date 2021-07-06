毛澤東於1949年9月21日，在中共「全國政協會議第一屆全體會議」開幕致詞時說：「我們的民族將再也不是一個被人侮辱的民族了，我們已經站起來了。」事隔近72年，習近平於2021年7月1日，在慶祝中共建黨一百週年的大會上說：「中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程！」

從毛澤東到習近平，中共已走過一段坎坷不平的漫長道路。對比上述毛澤東說話的場景，習近平此刻理應顯得意氣風發；因為，中共的綜合實力大為提升，已躍居至當今唯一超強美國眼裡的頭號競爭對手；但習近平在黨慶會上講話時，看來表情嚴肅，似有千斤重擔壓在他身上。

習近平可能萬萬沒有想到，當中共準備踏上第二個百年奮鬥目標的「新征程」時，卻遭遇世界百年未有的大變局。習近平認為中共處於「重要戰略機遇期」，但也強調「機遇和挑戰都有新的發展變化」。先不談機遇，我看中共眼前就面臨了下列「四座大山」的挑戰。

第一，新冠肺炎疫情就像一隻「黑天鵝」，仍在世界各地徘徊肆虐。後疫情時期的經濟復甦，攸關中共「十四五規劃」和「2035年遠景目標」能否具體落實。經濟是「下層基礎」，處理不好就會撼動整個「上層建築」。

第二，中美關係已從競爭邁向對抗，萬一擦槍走火，就會有升高為衝突的危險。中美力量對比雖呈現「東升西降」趨勢，但無論就「硬實力」或「軟實力」而言，美國目前仍掌握相對優勢。更重要的是，拜登政府以冷戰時期對付前蘇聯手法，即「拉幫結派」，來遏制「中國崛起」，至少讓中共疲於奔命。

第三，中共視台灣為實現中國「完全統一」的最後一塊拼圖。但台灣不是港澳，中共處理「台灣問題」將面臨「和戰兩難」的困境。處理不當，就有可能成為「壓死駱駝的最後一根稻草」，讓習的「中國夢」碎。

第四，習近平的權力基礎，建立在民族主義和高度極權的治理能力之上，兩者之間存在微妙的辯證關係。「水能載舟，亦能覆舟」，極端的民族主義，可能導致習做出非理性的決策，而危及他的治理能力，包括處理上述經濟、外交和對台政策問題。

習近平具有強烈的使命感，他想維持共產黨的永續經營，也想為自己留下歷史定位。習近平確實擁有很好的機遇，因為他繼承了鄧小平以來，幾代領導人實施改革開放政策留下的龐大「遺產」。今日的中共已不像當年毛澤東建政初期那般，必須在蘇共的保護下，「打掃乾淨屋子再請客」。但除非能跨越上述「四座大山」，否則機遇也有可能稍縱即逝。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授、亞太和平研究基金會首席顧問）

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