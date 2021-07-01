中國共產黨成立100年，7月1日上午中共總書記習近平發表了重要談話，其中涉台部分，他講到「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。」但習近平也藉此重申：要堅持一個中國原則和「九二共識」，推進祖國和平統一進程。他希望兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何「台獨」圖謀，共創民族復興美好未來。

儘管習對直接涉及兩岸關係的發言，文字不是很長，但是另方面跟兩岸有關的一些「提醒」，可能就需要從台灣的角度來強調它的「聯結性」。有些話從字面上來看，似乎是說給國際社會聽的，也像是說給內地民眾聽的，其實這些話的含義，也正好就是說給台灣聽的。

譬如說，習提到：「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」這句話似乎都適用在中國必須面對所有的層面上。而對台灣來說，不排除有點警告意味，但也可能有激勵人心的一面。

又譬如說，習說到「100年來，中國共產黨團結帶領中國人民進行的一切奮鬥、一切犧牲、一切創造，歸結起來就是一個主題：實現中華民族偉大復興。」這段話對大陸民眾來說，那確是多年來一個期待的到來，而對台灣民眾來說，可能也有相同感受。因為習近平說，「1840年鴉片戰爭之後，西方列強入侵；中國陷入內憂外患、山河破碎的悲慘境地。台灣更被外族侵占達半個世紀。」而且兩岸同胞雖然已隔離70年，但享有共同的歷史。大陸與台灣隔離的產生和演變，與近代中華民族命運休戚相關。

至於在現實的兩岸問題上，習近平也沒有忽略，他表示「要堅持一個中國原則和九二共識，推進祖國和平統一進程。」先不說台灣對這個前提條件是否同意，值得強調的是這段用詞，應該是沒有異於往常的習慣用語。

最近的一次比較，可搬到2021年對台工作會議在北京舉行的場合裡，當時全國政協主席汪洋在會議上發表講話時，也是強調說，要「堅持一個中國原則和九二共識，堅決遏制台獨分裂活動和外部勢力干涉，積極促進兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程。」

若再往前看習近平在中共19大報告中，曾先提到「堅持一個中國原則的九二共識」，稍後又再提醒「必須堅持一個中國原則，堅持九二共識」，不管是把二者分開說明，或聯結表達，都在提醒二者意義是一樣的。

即使最為台灣民眾印象深刻的一次說話，是習近平在2015年3月4日兩會下團組時說出了「基礎不牢，地動山搖」這句話。其實，習當時是強調「九二共識」是兩岸共同政治基礎，如果兩岸雙方的共同政治基礎遭到破壞，兩岸互信將不復存在，兩岸關係就會重新回到動盪不安的老路上去。但整段話的重點仍在確認「九二共識」核心，就是認同大陸和台灣同屬一個中國。

（作者為澳門理工學院名譽教授）