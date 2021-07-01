睽違已久的台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）視訊會談昨天落幕。雙方達成10大共識。

外行看熱鬧，內行看門道。細看雙方達成的10大共識內容，幾乎無一具體實施事項，反倒充斥著類似「非常具建設性」、「有助於雙方未來繼續合作」、「盼雙方共同努力」、「美方多次肯定」、「我方呼籲」、「為雙方深化經貿關係奠定良好基礎」等儀式化的外交詞彙。此次TIFA會談，難謂成功。

茲舉醫療器材議題為例：「我方呼籲未來雙方透過合作，逐步以援助、技術分享或授權代工等方式，擴大新冠肺炎藥品及疫苗的供應。」在貿易便捷化項目中，再度「呼籲」：在兼顧醫療安全與照顧病患福祉的原則下，就包括疫苗在內的防疫物資採快速取得（Fast Track）方式完成通關，以加速取得防疫物資。

這兩段「共識」，透露了台灣無法快速採購疫苗，問題癥結恐非官方所宣傳的「中共阻撓」，台美間防疫物資缺乏快速通關機制，亦是障礙。此外，「共識」中，未見落實莫德納疫苗在台授權代工案。所謂爭取莫德納在台代工一事，似為轉移目標，鞏固執政。

美國既是台灣第3大出口貿易市場，也是台灣第5大進口來源，台灣有求於美國者，遠多於美國有求於台灣者；雙邊談判，美方不是虛應故事，就是予取予求，台灣很難討到便宜。全球中小型經濟體多尋求參與多邊貿易及投資協定，原因在此。

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