台中北屯家庭群聚案累計21人確診，李家父母也因染疫相繼過逝，其一度重症的大兒子經衛福部台中醫院近一個月的搶救治療，25日抗「疫」成功出院，重見藍天的這一天，剛好是染疫身亡父親的生日，他也坦言，最遺憾是無法見父母最後一面，而李妻則表示，先生在公公生日重生，一定是在天堂的公公給他們最好的紀念及祝福。

北屯家庭群聚案一度重症的李家大兒子，原本因無症狀在5月28日隨家人入住集中檢疫所，5月底開始出現腸胃不適狀況，6月3日傍晚血氧濃度突然急遽下降至80％左右，檢疫所護理同仁緊急後送台中醫院治療，經過近一個月的搶救治療，他也恢復，並在6月25日解隔離出院，但因他走路還是會有點喘，醫師也提醒他要自備血氧機隨時監測血氧濃度，並備好氧氣瓶，一旦有狀況，隨時可以先自救。

走出負壓隔離病房，李先生深深一鞠躬感謝台中醫院醫護人員的細心照護。他也坦言，在治療過程中，得知年邁的雙親不敵疫情撒手人寰，好幾日他都難過得偷偷掉眼淚，遺憾連父母最後一面都無法見到，身心飽受煎熬。

李先生也提到，整個家族因為籠罩在疫情陰影下，父母接連過世，對他們都是難以承擔的痛，沒有人願意染疫，期盼社會不要對他們貼標籤，以異樣眼光看待他們。他也希望以自身抗疫經歷，鼓舞還正在跟疫情對抗的大眾，大家團結抗疫，一起攜手度過難關。

台中醫院感染科醫師梁麗穎回憶，患者6月3日傍晚緊急送台中醫院救治，經X光檢查後，發現雙肺葉已浸潤，肺部嚴重發炎，緊急使用抗病毒及抗發炎藥物治療，同時鼓勵李先生趴睡，以降低其呼吸不適之症狀，經醫療團隊悉心照料下，約10天左右，肺炎症狀已漸緩解，血氧濃度也恢復至95％以上；持續治療及觀察幾周後，終於順利於6月25日解除隔離出院。