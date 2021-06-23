三級警戒確定再延長，大型活動紛紛延期，台灣三星宣布，第二屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽，報名徵件時間延長兩周至7月13日，以鼓勵年輕學子於暑假期間停課不停學。透過關心在地的永續議題、發想結合科技的創意解決方案，提案學生不僅可培養面對未來世界的創新思維能力、有機會贏得高額獎金與獎品，更可於非常時期為台灣社會帶來正面力量。

台灣三星第二屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽於五月底正式開跑後，即吸引不少高中職五專學子關注，徵件熱烈進行中。然而，近日由於台灣疫情嚴峻，防疫警戒下許多暑期課程、學校活動接連取消，對學生的學習機會產生衝擊，也讓台灣三星今日做出收件延期的決定。

台灣三星表示，在避免群聚與減少外出的前提下， Solve for Tomorrow競賽報名與繳件將全面以線上方式進行。同時也簡化報名程序，參賽隊伍可先至官網下載報名表，填寫完成並以電子簽名或拍照上傳的方式繳交，更釋出能協助老師與學生快速了解競賽內容與報名方式的競賽懶人包，鼓勵有熱情改變社會的年輕學子相揪組隊，透過競賽將腦中的好點子結合科技，共創台灣更永續的未來。

台灣三星表示，第二屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽，歡迎全台公私立高中職五專在學學生報名參加，初賽將於7月13日截止收件，通過初賽的隊伍即可進入複賽，並獲得工作坊、線上影音與輔導課程等教育資源。