俄羅斯擬加徵出口稅帶動鎳原料價格上漲，且市場氣氛轉好，繼不鏽鋼盤元大廠華新麗華率先開出7月不鏽鋼盤元續漲，上游不鏽鋼廠燁聯(9957)今日開出的7月盤價也續漲，有利不鏽鋼市況第三季持續升溫，熱度有望延續至第四季。

繼不鏽鋼盤元大廠華新麗華7月不鏽鋼盤價持續開高，300系產品每公噸再漲3000元；不鏽鋼板材上游大廠燁聯(9957)也開高盤，內銷304系每噸漲2000元，430系持平，316L附價漲5000元；外銷304系漲50~150美元，430系漲100美元，316L附價漲200美元。

上周五，國際基本金屬價格急漲，主要因俄羅斯計畫8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、鋁、銅等出口課徵至少15%臨時稅率，刺激國際鎳、鋁等金屬價格走升；倫敦金屬交易所(LME)基本金屬期貨價格，鎳價重回每公噸1.8萬美元高檔。

不鏽鋼盤元大廠華新麗華率先開出7月300系產品每公噸再漲3000元。不鏽鋼板材大廠燁聯(9957)今日開出7月盤價也再開高，為連續第三個月調漲。

今年隨著鎳價持續上漲的趨勢，不鏽鋼廠第一季獲利可圈可點；第二季鎳價逐步回穩上升，不鏽鋼上游大廠燁聯、唐榮(2035)5月盤價開高，雙雙調漲內外銷盤價格，主力產品300系內銷均漲2000元；6月304系大漲每噸12000元，加速漲勢。

隨著主要原料鎳價上漲，7月不鏽鋼價持續漲勢，除了上游有利外，也有利於下游相關廠商允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第三季持續獲利，市場熱度有機會延續至第四季。