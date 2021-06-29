我國參加由新加坡主辦的2021年第33屆國際資訊奧林匹亞競賽，昨晚成績揭曉，在88個國家、351名參賽學生中，我國4名代表參賽學生總計獲得1金3銀，國際排名以獎牌積分計算為第5名。

我國參賽的4位選手中，台北市建中學生林秉軒獲金牌（個人排名第27名）；3位銀牌獲獎者分別為台師大附中學生侯欣緯（個人排名第33名）、竹科實中學生劉恩溢（個人排名第38名）及建中學生張程凱（個人排名第39名），表現優異。

受疫情影響，今年國際資訊奧林匹亞競賽改為線上賽，各國代表隊伍在各自國內尋覓符合大會規定場地參賽，並依規定建置競賽環境及訓練監考人員。

我代表團由台師大副校長李忠謀擔任團長，台師大副教授王弘倫、陽明交大教授蔡錫鈞分別擔任領隊及副領隊，並由清華大學教授王炳豐協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，6月19日至26日參加線上賽，大會於新加坡當地時間28日下午10時30分舉行閉幕暨頒獎典禮。

我國表現最好的選手林秉軒，國中時選修的程式設計課程讓他走入資訊這個科目的大門，從基礎的C語言開始學習如何讓電腦正確的執行他想要做的事，之後在資訊領域的投入愈來愈深。

進入高中後，他報名參加台灣國際資訊奧林匹亞競賽選訓營的校內選拔賽，曾經失敗過，後來經過不斷努力，隔年才進入選訓營。高三這年，在其他同學協助下，他積極練習，並維持在一定的狀態，成為了留下來的4位國手之一，並在今年國際資訊奧林匹亞競賽得金牌。

依教育部「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金。