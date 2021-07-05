LINE台灣研發工程團隊首度與陽明交大合作，年7月1日至3日參與協辦該大學首度舉辦之全英文線上創意競賽「NYCU Glocal Digital Service ＆ Innovation Competition」，透過競賽方式，讓更多同學一起發想如何使用 LINE Bot開發數位轉型，優化疫情期間的醫療保健服務。

在3天競賽中，LINE台灣的研發工程團隊同仁與LINE API Expert擔任導師、評審的角色，不僅指導參賽團體進行開發、更從業界的角度分享實務開發經驗讓學生做作品的應用參考，精進創意，做出更符合企業有興趣的服務。

本屆前3名，有機會獲得LINE TECH FRESH的面試機會，若獲聘用，將能與LINE的專業開發團隊一起工作！此外，本屆LINE TECH FRESH持續招募，包括前端、後端、QA、DATA與SRE等五團隊廣招TECH FRESH，履歷收件至7月14日止，有熱情的年輕學子加入團隊，從校園接軌業界與國際，創造正向影響力。