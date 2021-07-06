油捷熱能源JERA、麥格理綠投資集團及上緯新能源共同投資合作開發的海能離岸風場（Formosa 2）今宣布於今年6月底成功完成四串輸出海纜工程至苗栗近海海床，電纜總長度約為35公里。本次工程由比利時商楊德諾集團（Jan De Nul）所屬之電纜鋪設船Willem de Vlamingh及其在地合作夥伴共同完成交付。象徵台灣離岸風電建設在與本地合作夥伴的協力合作下推進新里程碑，持續協助台灣邁向能源轉型的目標。

本次輸出海纜於2019年開始製造，並於2020年7月悉數完成；專案團隊於2020年4月起啟動水平定向鑽探工程；今年3月底潮間帶環境限制期結束後，專案團隊於4月正式開啟電纜安裝工作，並如期完成場內陣列海纜安裝工程，以嚴謹的專案管理及專注於工程的態度務戮力推進工程建設。本次海纜鋪設工程所採用的電纜鋪設船Willem de Vlamingh同時也支援海纜埋設，雙重功能亦提升安裝作業的效率。

海能風電專案總監Ole Bigum Nielsen表示，海能風電作為協助台灣能源轉型的一份子，此次里程碑的達成象徵海能風電專案團隊及台灣本土廠商協力合作模式，為業界提供成功經驗。