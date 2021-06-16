桃園林姓男子去年開車被攔查，因散發酒氣被要求酒測，但花了15分鐘吹3次都不成功，被開拒測罰單18萬元並吊銷駕照。林男提告請求撤罰，一審原判他敗訴，但台北高等行政法院發現林男前2次酒測單記載「0.00」，原審未調查清楚是酒測成功還是儀器異常，有判決理由不備違法，因此廢棄原判，發回更審。

林男去年1月12日晚上開車行經桃園市中壢區吉林路、吉利十一街口，因未繫安全帶被警攔查，員警聞到林男身上散發酒味，欲進行酒測，林男否認喝酒，且花了15分鐘吹3次氣都不成功，員警因此開拒測罰單，交由桃園市政府交通裁決處以18萬元罰鍰，吊銷駕照，並應參加道路交通安全講習。

林男提告主張，他當天因身體不適，有呼吸不順等症狀，導致吹氣量不足，被帶到派出所時已無法站立，被送醫急救後，確實檢測出血液含氧量等數值偏低，但他一開始就自願以抽血方式完成酒測，員警舉發程序有重大瑕疵。

一審桃園地院行政訴訟庭認為，林男一開始酒測時一直未用力吹氣，也未表示不舒服，直到員警告知要舉發拒測，才說身體不適，顯然以消極方式拒測；且林男抽血檢驗後有酒精反應，報告值為41.2mg／dl，已達行政罰標準，因此判林男敗訴。

林男不服上訴，北高行審理發現，3次酒測單「測定值」欄位分別記載「0.00」、「0.00」、「拒絕酒測」，是否表示前2次已吹氣測式完成？如果是，有無將單據印出來給林男簽名，未何還要繼續酒測？是否酒測儀器檢測結果出現異常情形？原審並未調查清楚，因此廢棄原判決，發回更審。