2車對撞車頭開花、零件四散。(翻攝照片)

2車對撞車頭開花、零件四散。(翻攝照片)

桃園八德21日上午發生對撞車禍，46歲林姓男子疑因精神不濟，駕車行經八德區和平路時，跨越雙黃線，撞上對向50歲馬姓男子轎車，兩車頭都開花、保險桿掉落、輪胎噴飛，林男僅輕微挫傷，但挨撞的馬男頸椎拉傷、左手腕骨折送醫，雙方都無酒駕，肇事責任待釐清。

警方調查，46歲林男上午8時15分駕駛白色轎車，沿八德區和平路往中壢方向行駛，行經微左彎道時，疑因精神不濟，未注意前方已恢復直行，左半車身跨越中間雙黃線，撞上對向50歲馬姓男子駕駛的白色轎車左前車頭。

雖然車速不快，但因2台白車都沒有剎車，車頭都凹陷變形，前保險桿掉落、輪胎噴飛或爆胎，零件四散。2車甚至各旋轉90度，分別橫跨在兩邊內側車道和外側車道，所幸後方汽車都有保持安全距離，及時剎車，未釀更大災害。

八德警方指出，林男僅胸口輕微挫傷，挨撞的馬男則頸椎拉傷、左手腕骨折送醫，雙方當事人經酒測值為零，肇事原因及責任有待後續調查釐清，警方呼籲駕駛車輛應考量自身體狀況，行駛中應減速慢行注意車前狀況，以避免事故發生。