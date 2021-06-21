員警透過信箱投遞口發現，屋內5人正開心打麻將。（高市苓雅警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

員警透過信箱投遞口發現，屋內5人正開心打麻將。（高市苓雅警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

疫情禁令尚未解除，高市苓雅區又有人耐不住手癢、群聚打麻將被抓包。20日晚間林姓男子與4名友人偷偷在家中相聚，拉下鐵門打起麻將，遭鄰居檢舉。員警戳開信箱投遞口、直擊5人沒戴口罩打得正開心，敲門送罰單。

苓雅分局三多路派出所20日下午兩點接獲報案，稱有民眾違規在室內群聚打麻將。員警火速到場後，發現住宅鐵門緊閉，但屋內卻不時傳出談笑聲及麻將聲響，員警發現鐵門上有信箱投遞口，戳開向屋內查看，發現4名男子正圍著一張桌子開心打麻將，另1人則在場觀看，5人均未配戴口罩。

警方敲門、大聲要求住宅內民眾開門，配合警方入內稽查。屋主林男表示，疫情期間又適逢雨天無處可去，因此邀約4名友人至住處談生意。一時興起才提議打麻將，原本以為拉下鐵門就不會被發現，誰知道還有信箱投遞口沒遮。

員警早就透過信箱投遞口錄影搜證，依據《傳染病防治法》第37條規定，每人可處6萬元以上，30萬元以下罰鍰，依規定開立舉發單，並依傳染病防治法函報衛生局裁罰。