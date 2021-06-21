台北1名男子去年2月到按摩會館消費，與員工小美（化名）約在車上喝酒聊天，竟趁機將安眠藥偷摻入酒中，趁對方昏睡時性侵得逞；小美男友事後發現她的胸部有疑似他人的口水味，全案因此曝光，法院判男子7年6月徒刑，而小美因心理陰影無法工作3個月，向地檢署申請犯罪被害人補償，獲准補償20萬9300元。

判決書指出，該男去年2月到台北某按摩會館，帶了小美到車上玩遊戲、喝酒，他趁下車買酒時，偷偷將安眠藥摻入新酒內，導致小美喝入陷入昏迷，他則性侵得逞，事後他與小美搭計程車回到會館，恰巧遇到接小美下班的男友，男友事後發現小美意識模糊、口齒不清，衣衫不整且胸部有口水味，認為事情不單純。

小美男友隨即找該男子理論，該男坦承2人有發生性行為，但並非性侵，他辯稱「我和她認識第一天就在KTV接吻、愛撫，本來要性交易，但KTV內有服務生，因此作罷」，他說2人當時在車上親吻、撫摸都是合雙方意願的，否認下藥性侵。不過小美則說，她當天喝完威士忌後就失去意識，回到會館還吐了2次，男友也認為很奇怪，而且有聞到胸部有口水味。

法院認為，小美與該男僅相識2天，沒有理由冒著偽證罪風險虛構上述情節，她在事發後心理嚴重受創，整天都躲在家裡，無法正常面對人群及上班，經精神科診所診斷，確認患有憂鬱症，並伴隨精神病特徵，認定情緒反應都與一般遭受性侵的受害者反應相符，依以藥劑強制性交罪判該男有期徒刑7年6月，全案可上訴。

小美之後申請犯罪被害人補償金時，以她在性侵案發生後有長達3個月無法工作為由，換算她的月薪約8萬多元，為此請求北檢代償她3個月薪水，外加40萬元的精神慰撫金，合計64萬元；北檢審查後則同意補償她的勞動力減損損害6萬9300元、精神慰撫金14萬元，合計補償20萬9300元。

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