面對疫情，新北市長侯友宜親自站上第一線指揮防疫，應對病毒入侵，並預料到Delta病毒襲擊台灣，但防疫過程中卻遭「裝忙」、「全台陪雙北坐牢」「新北確診第一」等酸言酸語攻擊。資深媒體人韋安直言，侯並非會神預言，只是他心中只有對付病毒的責任感，他更指出，《美麗島電子報》的民調還了侯友宜公道，無論是無情的疫情，還是洶湧冷血的政治口水戰，都無法打敗侯友宜。

韋安26日在臉書上表示，6月15日侯友宜就説，印度Delta變種病毒來勢洶洶，日本、中國大陸、新加坡、美國等國家都有變種病毒。他認為早晚會到臺灣，不可掉以輕心。當時侯還呼籲，除了加強邊境管制，並盡速完成兩劑疫苗施打，更要準備施打第三劑「加強版」疫苗。只有規畫準備好，才能夠面對高風險風致死率的印度變種病毒。

現在印度病毒果然來了，韋安指出，不是侯有什麼「神預言」的能力，而是他心中只有「人命關天，政治為輕」的樸實理念，只有如何對付病毒的責任感，但有些人心中只有「如何對付侯友宜？」真是諷刺。

韋安發現，新北是這波疫情重災區，但侯友宜從來沒有怪罪別人，或推卸責任，只是埋頭苦幹對付病毒，結果換來的卻是「『瞎忙』還是『裝忙』」的調侃；「全臺陪雙北坐牢」的分化；「新北確診第一」、「中央接管（新北）才能解封」的見縫插針。

韋安分析了最新的的民調結果後直言，最新的延續性民調出來，還給侯一個公道，「《美麗島電子報》最新民調，針對『誰最適合擔任下屆總統？』侯友宜首度以22.3%支持度，超越賴清德的21.8%」，在4月底，這波疫情海嘯發生之前，同一媒體的同樣問卷調查中，當時的民調數據是，「賴清德以23.6%奪得第一，侯友宜以22.5%排名第二」。

韋安認為，這恰好顯示出，無論是無情的疫情，還是洶湧冷血的政治口水戰，都無法打敗侯友宜，而且侯還越挫越勇，因為他以務實、拼命、做實事，以不變應萬變政治性格應對，最後拿出一目了然的抗疫成績單，還是贏得已厭倦政治惡鬥的民眾，對他最終的肯定和支持。