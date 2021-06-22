特權疫苗風波延燒，禾馨診所昨天公開與北市衛生局的通訊紀錄，台北市副市長黃珊珊今也在記者會上公布，禾馨4家診所總共裁罰230萬元，並終止疫苗合約醫療診所資格；對此，禾馨醫療營運長林思宏表示，是認知上的差異，一定會申訴到底，北市府未與禾馨討論過，真的是個很顢頇的政府，是個不友善的裁罰。

禾馨醫療營運長林思宏表示，是認知上的差異，一定會申訴到底，北市府未與禾馨討論過，真的是個很顢頇的政府，是個不友善的裁罰。（摘自中時新聞網直播）

林思宏說，醫療診所的廚房人員，在市府認定是可以施打，但禾馨士林產後護理之家有月子，而這個餐食費用，不能以護理之家名義開收據，必須成立另外的公司來開發票，為禾膳股份有限公司，就因為這樣，同樣的廚務人員在民權就是符合施打對象，而在禾馨士林產後護理之家的廚務人員卻變成不符合的對象。

林思宏說，名單中禾馨士林小兒專科診所的廚房人員共有18個人，就是違規的人，對我們開罰50萬，這是認知上的差異，還有禾馨股份有限公司有很多管理人員，像是院長室祕書符合施打對象，但屬於禾馨股份有限公司的員工，卻變成不能打。

林思宏痛批，北市府拿我們當墊背，我們會依申訴管道申訴，且開罰時北市府也沒有跟禾馨討論，甚至連訪查都沒有，直接以提出去的名單來開罰，這是一個很顢頇的政府，在對人民以敵對方式，而不是友善的方式做裁罰。

林思宏說，我們領了85瓶疫苗，照裡來說，應該打850人，但為了不浪費疫苗，我們打了990人，北市府卻說，990人中有85人不合格，如果要偷打，以這樣的比例來看，根本不合理，這根本沒道理。