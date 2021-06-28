廖姓男子在台北市開設夾娃娃機店，被台北市政府商業處查獲有機台擺設情趣用品，違反《兒童及少年福利與權益保障法》挨罰2萬元。廖男不服提告，一審認定他未採取防護措施，確有過失，判他敗訴；他再上訴，台北高等行政法院仍裁定駁回，全案確定。

北市府商業處去年1月查獲廖男經營的夾娃娃機店，有機台擺設按摩棒、「TENGA EGG」自慰杯等情趣用品，依違反《兒少權法》裁處2萬元罰鍰。廖男提告主張，自己沒有負責機台，而是出租給台主們各自經營，他無法干涉每個人的經營方式，應針對台主處罰。

一審台北地院行政訴訟庭認為，在所有人可自由進出的夾娃娃機店擺放情趣用品，確實有害兒少身心健康，就算廖男沒有直接經營機台，但身為店主未採取任何防護措施，仍有應注意能注意而不注意的過失，原處分無違誤，判廖男敗訴。

廖男上訴後再度強調，北市府從未提出任何證據證明違規機台是他所經營，他雖為營業場所負責人，但不代表場所內所有事件都是他做的，他也沒有公權力可調查；另北市府指控他違反的《兒少權法》第91條，只有針對行為人，未釐清行為人前不應對他開罰。

二審北高行認為，廖男的上訴理由只是重申他在一審的主張，未具體表明原審判決有何適用法規錯誤或違背法令的情形，故認定上訴不合法，裁定駁回。