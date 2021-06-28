全國三級警戒延長至7月12日，4名遊客無視防疫規定，26日晚間9時許翻越圍籬闖入新北市磺港戶外泡腳池，未戴口罩擅自開燈、放水泡腳，金山區長廖武輝指出，已將監視器畫面提供金山警分局，將調查4名遊客身分，依違反《傳染病防治法》函請衛生局裁罰，最重將開罰120萬元罰鍰。

3男1女共4人26日晚間9時許翻越圍籬闖入新北市磺港戶外泡腳池，自行放水，未載口罩泡腳戲水1個多小時，於晚間10時許離開，離開時看見有燈光還緊張了一下，4人蹲下用匍匐前進方式離開，畫面全都被監視器拍下。

廖武輝表示，三磺港戶外泡腳池是最早於5月中旬就已封閉，除了將泡腳池洩水關閉，更拉封鎖線及加強設置圍籬封閉。4名遊客無視疫情還闖入封閉區域的行為，如此不懂事且目無法紀非常的不應該，已經在今日將攝影畫面調閱並提供金山分局協助調查。

廖武輝表示，依違反《傳染病防治法》每位遊客可開罰6萬至30萬元罰鍰，另外，未依規定佩戴口罩可開罰3000至1萬5000元罰鍰。