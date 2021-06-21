九如鄉慈德老人養護之家一名86歲老嫗， 17日上午由責任醫院進駐機構進行疫苗施打，當日中午即送寶建醫院急診，傍晚入住加護病房，21日清晨已無心跳並測量不到血壓，家屬簽署拒急救同意書，21日清晨近5時宣告死亡。

據了解，該名長者有高血壓病史，拿慢性處方用藥，17日上午9時曾注射疫苗，近中午護理人員感覺長者呼吸喘、測血氧濃度偏低，氧氣使用後仍偏低，即送寶建醫院急診，約傍晚插管並入住加護病房，住院期間意識不清、血壓不穩，至21日清晨近5時宣告死亡。因家屬無異議，故醫院將開立死亡證明。