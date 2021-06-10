新北市洪姓確診男子上月31日情緒失控，在雙和醫院持刀砍傷3名護理師，遭警方強力壓制，高檢署近期說重話，要求檢方從重量刑。新北地檢署表示，洪男不顧護理師呼救，持刀捅刺被害人腹部多下，已有殺人犯意，向法院聲押獲准，將送至台中看守所防疫中心羈押，今依殺人未遂、重傷害等罪嫌起訴。

新北地檢署指出，洪男犯案當日擅自走出病房，不滿陳姓、蔡姓護理師制止，便基於殺人犯意，將水果刀藏於身後，持刀猛捅另一位施姓護理師背部、胸部多下，施女倒地呼救，洪男又拿刀捅了對方腹部多下。

未料，陳姓、蔡姓護理師出言制止時，洪男又拿刀衝向兩人，在蔡女協助扶起施女時，持刀刺傷蔡女腹部，之後又持刀刺傷陳女胸口，陳女雖試圖奪刀，但刀柄已掉落在地，無法奪取，陳女也因傷倒地，但洪男仍殺紅了眼，往對方腰腹會陰處猛捅，造成對方多處失血。

洪男犯案後，甚至不顧感染風險，故意對醫護人員吐痰，並用言語羞辱醫護人員，在醫護人員協助其更換尿布時，還用不雅言語辱罵，使醫護人員心懷憤恨。

檢方認為，洪男拒絕遵守防疫規定，擅自逃離醫院，又基於殺人犯意持刀砍人，顯見遵法意識薄弱，有畏罪逃亡之虞，且犯案後仍攻擊、羞辱醫護，不噂手隔離指示，罔顧他人生命、健康、安全，對醫護人力問題雪上加霜，險些成為防疫破口，若僅以其他強制處分替代，難以期待洪男會自主遵守相關規範，甚至再次造成衛生、警政負擔。

檢方表示，雖然洪男仍需自主健康管理，但基於以上理由，經視訊訊問後仍依殺人未遂、重傷害、傷害、強暴方法妨害醫事人員執行業務等罪嫌起訴。新北地檢署指出，洪男轉院至新竹空軍醫院治療後，經篩檢呈陰性，無傳染疑慮，但仍須自主健康管理，由於看守所收容人數眾多，為避免形成防疫破口，洪男將移往台中看守所防疫中心羈押。

(中時 )