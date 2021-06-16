案13195家族關係圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案13368足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案13368足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案13369足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案13412足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案13412足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案13413、13416、13417足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案13413、13416、13417足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案13414、13415足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案13414、13415足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣秀林鄉崇德村大家庭群聚染疫風暴持續延燒，今天1口氣暴增8人確診，除案13195的婆婆及三女兒外，二女兒及夫家中的大伯、二伯、二伯妻子及2名姪子，目前從案13195延伸已有3大家族共13人確診，匡列人數更高達近100位，衛生局期間也不斷釐清感染源頭，暫不排除來自桃園觀音工地。

案13369是名60多歲的女性，是案13195的婆婆，Ct值13.8，衛生局長朱家祥說，個案本身有許多慢性病，如失智症、糖尿病及中風等，領有重度身障手冊，不良於行，平時多在家走動，因長期照顧她的小女兒案13303確診後，即被匡列居家隔離，昨PCR篩檢確診，疫調時，自述7日有出現咳嗽、有痰等症狀，由於有使用長照服務，因此目前也已匡列2居服員、照顧她的小姑及其友人。

案13412是名20多歲女性，為案13195的三女兒，Ct值36，有抽煙、喝酒的習慣，其足跡和前天確診的未婚夫案13197大多雷同，包含去電信門市辦事、採買慶生食材等，13日因母親確診前往崇德快篩檢篩檢呈陰性，14日因為要照顧3月大的孩子，一同在醫院隔離，15日PCR篩檢後確診。朱說，個案在三級警戒期間，不時會到姊妹淘家裡聊天，或者邀請她們到自宅，因此匡列10名接觸者。

案13368是名20多歲女性，為案13195的二女兒，Ct值36，擔任旅館房務人員，白天上班時會把孩子託付給母親照顧，個案足跡和女兒案13304雷同，13日因母親確診前往崇德快篩站篩檢陰性，14日因母親確診隔離前往醫院PCR採檢，結果也是陰性，直到女兒晚間確診隔離後，15日再度採檢才呈陽性，屬三採轉陽的個案，目前也已匡列旅館內的10名同事。

案13414、13415是案13195的親家，其二女兒大伯及姪子，案13145在亞洲水泥工作，有抽煙習慣，大概一天一包，案13414則是個10幾歲男學生，父親白天上班時就會到祖父母家進行遠距教學，朱家祥說，案13145自述沒朋友，除下班回老家吃飯外，只有在9日騎機車載兒子去海邊兜風，沒有下車，14日因姪女案13304確診隔離，15日到醫院PCR採檢確診；衛生局目前也匡列其18位同事。

案13413、13416、13417為一家人，案13416也是在亞泥工作，自述有焦慮症狀，會去看診領取藥物治療，7日出現咳嗽症狀，其妻子案13417也感到手酸腰痛，2人有去診所就醫，13日因案13195確診前往崇德快篩站篩檢結果陰性，直到姪女案13304確診遭隔離後，15日前往醫院PCR採檢確診，目前也有4名同事被匡列。

由於該家族與親家之間交往密切，三級防疫期間仍做了許多人與人之間的連結，以致案例一次增加許多，引起中央重視，縣長徐榛蔚說，專家學者正研究疫調過程，不排除是和桃園觀音返鄉的泥水工有連動性。

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