南投縣衛生局將在南投市、竹山鎮舉辦3場社區篩檢。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

竹山鎮確診個案關係圖。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投市確診77歲婦人個案關係圖。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

竹山鎮婦人公共場所活動史。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

竹山鎮宗教工作者活動史。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣經過連續11天零確診後，22日新增3例確診個案，其中，竹山鎮66歲男性宗教工作者，為彰化縣確診里長宗教活動接觸者，他的同參道友66歲婦人也感染確診；另外，南投市77歲婦人因跌倒骨折送醫，採檢後確診。

南投縣衛生局長黃昭郎指出，竹山鎮宗教工作者家中設神壇，因曾到彰化參與確診里長夫婦的宗教法會而被匡列，21日核酸（PCR）檢測為陽性，22日確診為新冠肺炎，目前無症狀，已由衛生局送往集中檢疫所收治治療中。公共場所活動史，包括住家自設神壇、全聯福利中心大明門市。

案14224是竹山鎮66歲婦人，為宗教工作者確診個案因共同信仰而有接觸，21日核酸檢測為陽性，22日確診為新冠肺炎，個案目前無症狀，由衛生局送往集中檢疫所治療中。曾有公共場所活動史，包括住家、全聯福利中心竹山店、台灣中油竹山交流道站。

兩名確診個案居住竹山鎮，為維護社區民眾安全，衛生局已進行疫情調查，並通知完成清潔消毒及工作人員自我健康監測，環保局則針對個案公共活動史，啟動竹山鎮全區清潔消毒。

案14228是住南投市77歲婦人，21日在家中跌倒骨折送醫，經醫師評估需住院，入院前採檢核酸檢測為陽性，22日確診為新冠肺炎，已由醫院收治治療，至於感染源還在調查中；她自述6月20日起有呼吸困難、胸悶及胸痛等症狀，6月16日接種新冠肺炎疫苗。接觸者匡列12人，包括同住家屬5人、外縣市非同住家屬2人及其他接觸者2人，核酸檢測結果皆為陰性，目前居家隔離中；其他接觸者3人，核酸檢測也都是陰性，目前自主健康監測中。她自稱發病前4天都在家，沒有公共場所活動史。

由於竹山鎮及南投市有確診個案，衛生局將在6月23日及24日舉辦3場次社區篩檢。

另外，因應台北農產運銷公司（北農）連續傳出群聚染疫，考量南投縣農產品及高冷蔬果多數載送至北部，未避免防疫破口，特別啟動「南投縣北農果菜市場安心採檢專案」，由縣府支付免費篩檢1次，篩檢對象以進出北農果菜市場司機及隨車人員，名單由縣農會造冊，受檢者請攜帶身分證、健保卡至縣內5家指定採檢院所採檢。