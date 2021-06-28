桃園28日新增2起本土確診案例創新低，其中1人是一間大型護理之家的住民，有糖尿病史，18日曾施打疫苗，但25日因血糖飆高送醫，採檢確診，雖然CT值高且二採陰性，不排除感染已久，但衛生局不敢大意，連夜將護理之家住民和工作人員共110人全採檢，晚間結果出爐全都陰性。

衛生局長王文彥指出，桃園28日新增2例本土確診個案，年齡介於50多歲至60多歲之間，其中案14795感染源待釐清，是桃園市某護理之家的女住民，有糖尿病史，18日曾打過第一劑AZ疫苗，因為血糖控制不佳，25日曾飆到500緊急送醫，醫院採檢陽性確診。

王文彥說，該名奶奶CT值35.3，且28日再度採檢是陰性，不排除是很久以前感染，但因她居住的護理之家規模很大，衛生局第一時間完成匡列採檢、連夜疫調，整個護理之家扣除確診者所有住民有83位，工作人員包括護理員、照顧服務員和看護有27名，110人全匡列採檢。

晚間採檢結果出爐，110人採檢結果全都陰性，據悉該院大部分住民和工作人員都已施打完第一劑疫苗。