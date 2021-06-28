國外研究新冠治癒者個案，發現有一半以上疲勞等症狀的「長期新冠病毒感染後症候群」。（羅浚濱攝）

台灣確診的新冠肺炎個案已超過上萬例，許多輕微症狀患者經治療後陸續出院，傳染他人的風險已經微乎其微後，是否會有留下後遺症呢？中醫大新竹附設醫院身心科醫師姜學斌提醒，即使已經返家休息，仍要持續觀察是否有「長期新冠病毒感染後症候群」。

姜學斌指出，根據5月底在美國JAMA Network發表一篇新冠肺炎統合性研究，蒐集全世界1974個研究，最後篩選45個共9751名患者，針對84項症狀進行分析發現，感染個案在確診後60天或出院後30天，有72.5％會出現一個以上後遺症，平均症狀維持2到4個月，有些可能還長達6到8個月。

研究發現有一半以上個案有「長期新冠病毒感染後症候群」，這些症狀包含疲勞40％、呼吸困難36％、失眠29％、嗅覺異常24％、焦慮22％、久咳17％、味覺異常16％和憂鬱15％等，值得注意的是，都是全身性，並與身心科有很大關連。

姜學斌更指出，「長期新冠病毒感染後症候群」最大問題是，造成生活品質下降，每天覺得疲倦無力、食不知味、咳嗽，甚至出現長期失眠、憂鬱或是焦慮等情緒困擾，目前還沒有特效藥可以使用，醫療只能幫助症狀治療。

尤其，目前社會大眾對感染者都很懼怕，可能會出現歧視與不友善，確診者在治癒後，通常需要時間讓身心狀況恢復元氣，在返家或返回職場後，或許會遭受更大壓力。

姜學斌認為，此時家人、職場與社會大眾對康復者的支持很重要，康復者也有責任照顧好自己，營養的飲食與規律的生活作息，都是重要關鍵，且要注意身體是否有任何不適，或者長期情緒困擾，若有相關狀況，一定要儘速就醫。