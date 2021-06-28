北市除了做一般疫調外，更增加精準疫調。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北市除了一般疫調，再進一步做「精準疫調」，市長柯文哲28日表示，當個案愈來愈少，用精準疫調效果比較高，自6月10至27日精準疫調增加PCR篩檢88人，抓出21人確診。

北市有20家急診責任醫院實施快篩，陽性數慢慢在下降，柯文哲表示，整個趨勢雖然趨緩，但還是要找出熱區，目標是12行政區確診人數每周降一半，讓R值小於0.5，幾個循環後達到清零程度。

柯文哲指出，6月20至26日萬華區有42例確診，第一果菜市場、環南市場還是熱區要特別處理，其他行政區每周監看就知道哪有問題，像中正、士林有12個確診，沒有預期降那麼快，士林一開始有護理之家感染，就特別監視，哪個地方有問題很容易發現。

他說，用Google Map來滾動式看過去5天發展，人數愈多形成的點就愈大，6月14至18日很明顯有地方有問題，市府即做精準疫調、匡列、隔離。北市6月10日至27日的精準疫調加做篩檢88人，進一步詢問居家隔離民眾可能會傳染給誰，找到人再抓來做PCR，結果有21人呈現陽性，當個案愈來愈少，用精準疫調效率比較高。

柯文哲強調，過去疫調是把確診者的親密接觸者隔離14天，解隔離前也未做PCR，前幾天中央公布解隔離還要做PCR，北市清零計畫推出時，居家隔離的人在第4、5天就做PCR，比較早做PCR能提早發現問題，再進一步詢問有無可能傳給其他人，外界質疑北市沒有做疫調，但其實是比原來的疫調再增加其他的，讓12行政區確診數很快下降，若下降的速度沒有預期中快，也可發現問題處理掉。