4日是桃園國際機場二航廈首波入境全篩旅客高峰，桃機表示清晨4點至5點，來自美加地區8航班共416位旅客入境，桃機各單位嚴陣以待，3小時內順利完成檢疫、通關及PCR採檢。

桃機表示，4日清晨約4時20分長榮BR9班機抵達後，第1位旅客於4點50分接受PCR篩檢，後續在保全人員引導下搭防疫專車離開機場；期間航廈清潔人員現場待命，趁旅客較少空檔清消等候區及行經動線。由於疾管署增加篩檢人力，整體入境作業順暢許多。

機場公司總經理但昭璧指出，桃機連日來多次場勘優化場地動線、安排防疫車輛、環境清消與支援設備等，各項後勤工作不遺餘力。因應4日清晨的旅客密集入境高峰，已預先擴增旅客等候區至246座位；調派防疫車輛達698輛，包含計程車556輛、租賃車120輛、防疫巴士22輛，疏運旅客至指定處所後續檢疫。

但昭璧表示，感謝機場聯盟夥伴全力動員，也感謝旅客體諒與耐心等候；機場公司6日起將建置26座簡易採檢站，擴增機場PCR採檢設備能量，提升入境普篩作業效率。