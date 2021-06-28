屏東枋山傳染鏈日前檢出Delta印度變種病毒，消息讓全台炸鍋，不過屏東縣政府擴大替村民進行PCR篩檢後，2000人皆呈陰性。今（28）日縣府宣布地方確診「＋0」，加上本土個案多集中在雙北，讓不少人好奇，南部疫情是否穩了。對此，一名網友卻指出，2週前到南部，當地民眾用實聯制的現象讓他歷歷在目。

中央流行疫情指揮中心宣布今日本土確診＋60，其中有58例集中雙北，另有零星個案出現在彰化、南投各1例，遭印度變種病毒入侵的南台灣意外＋0，引起熱議，認為Delta變異株似乎沒想像中可怕。

然而，一位網友在PTT上卻以「南部怎麼防疫那麼猛」為題指出，2週前曾去南部，「實聯制幾乎有等於沒有，你都不掃店員也不會看，便當店、飲料店、超商一半會看一半不會。」好奇疫調竟還能把確診足跡追蹤那麼準，加上今天南部又全部＋0，表示「南部是不是有點厲害啊？」

一名網友指出，2週前到南部觀察民眾用實名制的現象讓他歷歷在目。（本報資料照片）

網友紛紛留言表示，「沒有，就沒有」、「沒人，是要傳誰」、「南部採信任制防疫」、「雙北應該跟南部學習」、「覺得病毒過譽了，超弱」、「一個是沒防護炸，一個是三級後，怎麼比」。但其他網友認為，南部確診數較北部少的原因在於人口密度，「南部地廣人稀，跟雙北這種擠到爆的怎麼比」、「南部人口密度不高，接觸機會也少吧」、「南部人口密度低吧，而且都三級了」、「大眾運輸工具使用率低+人口沒這麼密集」。

指揮中心指揮官陳時中認為，本土個案減少應該和周末篩檢量少有關。隨然目前整體趨勢都是往下，相關確診縣市也比較少，是好的現象，但仍不可掉以輕心。