五股德音市民活動中心成立快篩站。（林口區公所提供）

八里區公所知會區內商家林口五股快篩站資訊。（林口區公所提供）

林口市場針對入內民眾進行實聯制及體溫測量。（林口區公所提供）

台北農產爆發45人確診，為阻絕新冠肺處批發市場廣篩炎疫情傳播，新北市今（22）日出動機動篩檢隊至三重、板橋，此外，五股區公所、八里區公所、林口區公所為確保民眾買菜安全，廣邀市場攤商一起快篩，保護自己也保護他人。

林口區公所經建課長鄭舒文表示，市場每日提供蔬果等食材，是非常重要的民生物資集散地區內各市場蔬果來源，大多來自新北板橋或三重果菜市場、雲林或彰化產地直送等，並無採購自台北農產公司的攤商。

但是為了讓市民朋友安心採買，公所也與區內6處市集的負責人連絡，安排攤商及現場工作人員，分批前往區內機動快篩站進行快篩，自今（22）日起預計有280處攤商將進行快篩，目前也同步聯繫區內的商場負責人，鼓勵他們一同出來快篩。

五股區長洪崇璉表示，無症狀的染疫者社區傳染最危險的因素，市長也特別在五股德音市民活動中心設置快篩站，鼓勵市民主動出來快篩。

此外，市場自治會陳添福會長17日主動跟公所表示，市場攤商進菜部分從北農過來的，市場又是民生物資必需的採購點，希望可以安排攤商及自治會同仁進行快篩，攤商及相關人員計127人，已經安排於19日完成快篩，全部都是陰性。洪崇璉強調，雖疫情雖然有點緩和，但是稍不小心就有可能再擴散，大家還是要作好防疫工作。

八里區長陳炳仲表示，八里下庄市場及周邊是鄉親採買民生物資的重要地方，經了解市場攤商大多在新北市的市場進貨，公所已聯繫市場攤販盡速前往快篩站進行篩檢，也特別呼籲路邊的攤販市場周邊與中山路上攤販可以積極進行篩檢。

林口區長藍品畯表示，五股、八里、林口三區屬一日生活圈，目前共有2處篩檢站，分別位於五股德音市民活動中心以及林口區湖南市民活動中心，這次因應北農疫情延燒，三區區長緊急聯繫，並有共識應首先確保民眾採購安全，經各公所快速規劃因應，除調查產地、加強消毒工作外，也同步安排攤商前往快篩，希望盡快阻斷市場可能存在的隱形傳播鍊，以控制疫情，確保民眾身體健康。