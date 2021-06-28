寶雅開賣MIT快篩試劑套組。（寶雅提供）

羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組。（屈臣氏提供）

屈臣氏門市有專業藥師為民眾提供諮詢服務。（屈臣氏提供）

受疫情影響，加上Delta 變異株來勢洶洶，出入境隔離檢疫更加嚴謹，食藥署核准家用快篩劑後各大通路也爭相引進，除了超商率先登場，並開賣單售的檢測組，美妝通路也搶進快篩市場，每間門市配貨量不同，主要集中在銷量最好的雙北。

寶雅表示，26日全台限定33家門市上市後，每人限購1盒，每間門市限量30盒，雙北銷量佔全台總銷量的一半，業者觀察，應是雙北消費者比較願意自我檢測，寶雅目前尚未配貨至爆發Delta疫情的屏東，而屈臣氏門市業績則反映出屏東災情，業者說，在疫情熱區像是屏東，家用快篩劑已全數售罄，目前已額外增加配貨量滿足當地民眾防疫需求，至於其它地區，消費者詢問及購買度都很高，門市也有藥師提供諮詢讓消費者自我檢測更安心。

家用快篩試劑只需靜待15到30分鐘即可知檢測結果，使用前須將雙手徹底洗淨並擦乾雙手，抬頭後仰約70度，請將採檢刷往鼻孔內放置後，抵達鼻腔2.5公分旋轉至少5次，大約15秒即可完成採檢，將收集到的樣本放入萃取液混合後，滴入至卡匣等待15分鐘判讀，當測出結果為陰性時，能請遵循疾病管制署的防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理，若驗出為陽性，應盡速撥打1922，依照指示方式進行處理。