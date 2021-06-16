另針對疾管家及紙本手機通聯民眾，縣府已發送簡訊，通知有症狀民眾到朴子醫院快篩。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣15日新增1起確診個案，案13302是東石鄉永屯村7-11便利超商店員，由於案13302感染源不明，嘉義縣府今16日啟動社區篩檢，除針對副瀨村及永屯村當地87位匡列者進行PCR篩檢，收到細胞簡訊上千位民眾如有疑似症狀，可到衛生福利部朴子醫院做免費快篩。

嘉義縣衛生局指出，7-11員工確診，共匡列家庭及職場24名接觸者，不過24人PCR檢驗皆為陰性，另依書面實聯制連夜電話訪視340名顧客，其中1人自訴有症狀，轉介篩檢也是陰性，至於疾管家QR Code資料中的1218筆民眾，皆以簡訊通知自我健康監測。

由於案13302感染源不明，東石鄉也啟動社區篩檢，主要篩檢者對象為副瀨村、永屯村匡列鄰居以及地方人士提供相關可能暴露民眾，以及紙本實聯制留家用電話者，聯絡後覺得需要採檢者約87人，可於今天和明天17日下午2點到5點至東石鄉衛生所篩檢站採檢。

另針對疾管家及紙本手機通聯民眾，已發送簡訊「如有疑似症狀，請憑簡訊至部立朴子醫院於6月16日、6月17日、6月18日下午2點到4點共3天進行快篩」，有收到民眾如自覺有症狀，也可以到朴子醫院快篩，費用由縣府負擔。