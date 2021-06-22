我國駐俄羅斯代表處1名同仁於當地連續假期間感到身體不適，經接受PCR檢測後於6月19日確診新冠肺炎（COVID-19）。該名同仁已立即依當地防疫規定進行居家隔離14日並服藥治療，目前狀況穩定。這是駐俄代表處的第9起確診案例。

外交部表示，由於莫斯科於6月12日至20日為連續防疫假，該名染疫同仁未進辦公室上班，與其他同仁並沒有密切接觸；但為避免可能感染，駐處除立即消毒辦公場所外，另將安排全體同仁進行篩檢，並維持分組上班，以減低染疫風險。

外交部指出，俄羅斯新冠肺炎疫情持續蔓延，為維護同仁及洽公民眾健康，駐俄羅斯代表處持續採取「預約制」提供領務服務，未來將視疫情發展適時調整並對外公布。國人如有領務需求，請透過該處電郵[email protected]洽助，如果有急難救助事宜，則請撥打以下緊急電話：7-969-008-6111 （俄國境外撥打）、8-969-008-6111 （俄國國內撥打）。