陸委會28日表示，我駐澳門辦事處代理處長陳佳鴻27日澳門簽證期限屆滿，因拒簽「一中承諾書」，澳府不予續簽，因此返台。政府也針對澳門辦事處可能面臨的情況，已積極備妥應處方案，以保障在澳國人應有的權益，並表示我駐澳門辦事處目前仍有4位派駐人員，為在澳門的國人提供服務。

隨著港、澳駐台辦關門，以及我駐港機構辦事人員於20日返台，澳門特區政府要求台灣駐澳門辦事處官員須簽署「一中承諾書」，否則不核發簽證，陳佳鴻27日澳門簽證期限屆滿，因拒簽「一中承諾書」，澳府不予續簽，因此返台。陸委會對此表示，政府也針對澳門辦事處可能面臨的情況，已積極備妥應處方案，以保障在澳國人應有的權益，並表示我駐澳門辦事處目前仍有4位派駐人員，為在澳門的國人提供服務，陸委會主委邱太三表示，4位同仁中，簽證期限最久的一位是在111年10月30日到期，其餘同仁在今年在8、9月到期。

陸委會稱，日前有親中人士至我駐澳門辦事處陳抗，抹黑我政府，顯示澳門從官方到民間對我方之不尊重與不友善，未來形勢亦難樂觀。

值得關注的是，陸委會副主委邱垂正5月曾表示，為維護在港國人權益，陸委會未來將適時啟動「代理機制」，按此推敲，未來駐港辦很可能委由當地香港雇員代理業務，維持最低限度「事務性」運作。 但如此一來，我駐港辦「官方」定位也將進一步弱化，台港政治交流功能更難發揮，畢竟由港籍雇員代表我方從事政治交流恐怕不妥，未來我駐港辦很可能只具備過往「不能以官方名義於香港出現、以商業機構名義運作」的「中華旅行社」的事務性功能，而我駐澳門辦事處未來也可能循此模式運作。

據悉，我駐澳機構於1989年原以葡萄牙文商號名稱登記，沒有中文名稱，至1990年增列中英文名稱「駐澳門台北貿易旅遊辦事處」。