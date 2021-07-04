YouTuber「一隻阿圓」長相甜美，還擁有火辣傲人身材，儘管前陣子爭議不斷，最近人氣也慢慢回升，受到疫情影響，阿圓也在家中養成運動習慣，時不時和網友分享居家防疫生活，日前她曬出一段26秒的運動影片，波濤洶湧的畫面立刻引來超過20萬人觀看。

阿圓日前在IG分享運動影片，並在內文表示：「雖然每次都這樣痛苦，但我都會跟自己說，我想要變好，快撐不住時在內心一直喊著，今天是運動滿一個月，真的沒想過我會堅持到現在，希望我也能找到更多能堅持的事情。」只見阿圓穿著紫色運動裝，運動背心的低胸設計更是讓她的豐滿上圍隨時都要掉出。

影片中，阿圓跪趴在瑜珈墊上，頭髮都已經被汗水浸濕，還一度累到全身都在顫抖，神情十分痛苦，貼文一出，立刻引發熱烈討論，引來4萬多人按讚，不少網友都替她加油，紛紛直呼，「你真的好棒」、「阿圓加油，慢慢調整呼吸會比較好」、「認真的女生最美」、「真的超美的～堅持就是妳的～」、「阿圓辛苦惹」。

事實上，阿圓去年因為從南韓返台後，未依照規定隔離期滿就出席「走鐘獎」頒獎典禮引發爭議，在網路上引起公憤，事後她聲淚俱下道歉，仍然無法平息網友怒火，接著又爆發和男友米鹿分手的消息，在經過一段時間沈澱過後，阿圓重新再出發，終於慢慢擺脫陰影。